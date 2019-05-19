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لخلل فنى بالمنصة.. مدارس القليوبية تشهد امتحانا ورقيا للصف الأول الثانوى

الأحد، 19 مايو 2019 10:45 ص
لخلل فنى بالمنصة.. مدارس القليوبية تشهد امتحانا ورقيا للصف الأول الثانوى طه عجىلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة طه عجلان، أنه نظرا لوجود خلل بالمنصة على مستوى المحافظة، يؤدى الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيا، بنسبة 99.5%، فيما عدا 3 مدارس بالمحافظة يؤدى طلابها الامتحان إلكترونيا وهى مدارس "الشموت، والسادات، وبطا" الثانوية.

وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث يؤدى، صباح اليوم الأحد، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الإختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأشار "عجلان" إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى فى بداية الإمتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.

وشدد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية على مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.

الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا (4)
الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا 

 

الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا (1)
الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا 

 

الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا (2)
الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا 

 

الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا (3)
الطلاب يؤدون الامتحانات ورقيا 

 


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