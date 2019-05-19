لجنة الفتوى بالأزهر تجيب عن سؤال هل يجوز زيارة المقابر فى رمضان؟

هل يجوز زيارة المقابر فى رمضان؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: زيارة القبور سنة مشروعة تذكر بالموت وتجعل الإنسان يتعظ ويعتبر بمن سبقه إلى الموت.
ويأتى ذلك وفقا لما وري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا"، وبالنسبة لزيارتها في رمضان، فجائزة؛ لأن الشرع لم يحدد وقتاً معيناً لزيارة القبور.
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