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لجنة الفتوى بالأزهر تجيب عن سؤال هل يجوز زيارة المقابر فى رمضان؟

الأحد، 19 مايو 2019 01:31 م
لجنة الفتوى بالأزهر تجيب عن سؤال هل يجوز زيارة المقابر فى رمضان؟ مقابر
كتب لؤى على
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هل يجوز زيارة المقابر فى رمضان؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: زيارة القبور سنة مشروعة تذكر بالموت وتجعل الإنسان يتعظ ويعتبر بمن سبقه إلى الموت.
 
ويأتى ذلك وفقا لما وري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا"، وبالنسبة لزيارتها في رمضان، فجائزة؛ لأن الشرع لم يحدد وقتاً معيناً لزيارة القبور.

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