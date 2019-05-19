video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف يتم التغلب على الفجوة المائية فى مصر.. اعرف التفاصيل

الأحد، 19 مايو 2019 02:00 ص
كيف يتم التغلب على الفجوة المائية فى مصر.. اعرف التفاصيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

تنفذ الحكومة مشروعات كثيرة لتحسين إدارة المياه وتطبيق نظم الرى الحديثة التى تحقق أعلى إنتاج زراعى بأقل كمية مياه متاحة، وذلك لمواجهة ندرة المياه التى تعانى منها البلاد وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، حيث يتم إنشاء مشروعات لتقليل هذه الفجوة من المياه، مثل بناء القناطر وتأهيل الترع والمنشآت المائية، ومحطات رفع للمياه فى جميع المحافظات.

وتقوم الحكومة بتشكيل روابط لمستخدمى المياه لكل "مسقى" وينتخب لها مجلس إدارة ليديرها ويحدد أعمال التطوير المطلوبة وأعمال التأهيل من خلال مهندسى الرى الذين يقومون بمساعدتهم فى التطوير والتشغيل

و هناك جهازًا خاص بالتوجيه المائى مسئول عن التواصل مع المنتفعين ونقل الأفكار الجديدة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام طرق الرى الحديثة بما يعود على المنتفع بالاستفادة من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء عن شبكات الكهرباء، كما أن المنتفع يستطيع أيضاً أن ينتج كهرباء فى الرى وفى أوقات عدم الرى ليتم تصدير وبيع هذه الكهرباء إلى الشبكة العمومية وبالتالى يروى ويحقق هامش ربح.

والمياه فى مصر مقسمة إلى احتياجات مياه الشرب والصناعة، لذلك فنحن بحاجة إلى أن إنشاء مصانع ليكون لدينا تنمية صناعية، وهناك أيضاً احتياجات الزراعة فنحن بحاجة إلى أن نتوسع فى المساحة الزراعية لتلبية احتياجات المواطنين، وكل هذا يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وحصتنا لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى أمطار قليلة فنحن منطقة شبه جافة، والمياه الجوفية فى الصحراء غير متجددة، وبالتالى هناك فجوة مائية تصل إلى 20 مليار متر مكعب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يكلف قيادات الوزارة بالمحافظات بالتواصل مع المزارعين وحل مشاكل المياه

وزارة الرى تستعد لاستقبال موسم الفيضان الجديد.. المؤشرات تتوقع أن يكون أقل من المعدل.. وزير الرى يكلف بمتابعة صور الأقمار الصناعية وتقارير الأحوال الجوية.. ومراجعة جميع الوحدات النهرية والتأكد من جاهزيتها

وزير الرى: استمرار الطوارئ خلال موسم الزراعات الصيفية.. عبد العاطى: مراقبه زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقرره.. ويؤكد: 9 محافظات بإجمالى 724 ألف فدان حجم المنزرع وغرامات للمخالفين

وزارة الرى: نزيل ورد النيل من المجارى المائية 3 مرات خلال العام

ادارة المياه

نظم الرى الحديثة

ندرة المياه

الفجوة المائية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

مانشستر سيتي الأفضل فى إنجلترا عبر العصور بـ4 بطولات تاريخية

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

روما يحتاج معجزة ميلان وأتلانتا للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

النصف الآخر 13.. إيفا الفتاة التى وقعت فى حب الزعيم النازى.. تعرفت على هتلر عبر مصوره الشخصى وحاولت الانتحار لجذب انتباهه.. ظلت عشيقته طوال سنوات الحرب.. وتزوجا 40 ساعة فقط قبل انتحارهما بعد سقوط الرايخ الثالث

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بعد عقد قرانهم.. تعرف على أبناء الشيخ محمد بن راشد الثلاثة.. "حمدان" ولى عهد دبى وأشهر عزاب الخليج.. تغنى بأشعاره محمد عبد وكاظم الساهر.. و"مكتوم" رجل الإسهامات الإنسانية.. و"أحمد" راعى الشباب

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

هدف لا ينسى .. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة