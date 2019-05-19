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كيف توصل الغاز الطبيعى لمنزلك؟.. اعرف التفاصيل خطوة بخطوة

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 ص
كيف توصل الغاز الطبيعى لمنزلك؟.. اعرف التفاصيل خطوة بخطوة غاز "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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يعد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت الصناعية والتجارية والسيارات كوقود حضارى مشروع حيوى جدا، وفى هذا الإطار هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى كانت كالتالى:

-1 صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للإطلاع).

-2 إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

-3 صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للإطلاع ).

-4 ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت نهاية يوليو الماضى عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.


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