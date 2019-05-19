video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى ٦ خطوات..

كيف تستمتع برحلة مميزة فى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان

الأحد، 19 مايو 2019 06:20 ص
كيف تستمتع برحلة مميزة فى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان قرية غرب سهيل بأسوان سياحة ممتعة
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

منذ أن أصبحت قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، أحد أهم المزارات السياحية على أجندة السائحين القادمين إلى بلاد الذهب، وتبدلت ملامح القرية التى باتت من أهم مقصد أى وافد يحرص على قضاء وقت مميز بين سحر الطبيعة والهدوء، ويستعرض اليوم السابع أهم الأنشطة التى يمكنك أن تمارسها عند زيارتك غرب سهيل.

١.يمكنك التقاط الصور التذكارية مع التماسيح واللهو معهم نظرا لأن أغلب البيوت النوبية بالقرية تحرص على تربيتهم من أجل جذب السائحين إليهم.

٢. رسم الحنة من أهم الأنشطة التى تحرص عليها السيدات الزائرات للقرية.

٣.شراء التوابل والمشغولات اليدوية والتحف الفرعونية.

٤.يمكنك قضاء يوم كامل على ضفاف النيل التمتع بمذاق المطبخ النوبى المعروف بأصنافه المميزة.

٥.يمكنك استقلال الجمال فى رحلة ممتعة على صفاف النهر.

٦. أكثر ما يميز القرية هو البيوت النوبية الملونة بألوان مبهجة تثير انتباهك لالتقاط الصور بجانبها.

٣تمساح_resized_20190517_105318645
 

 

5 عطارة_resized_20190517_105317506
 

 

٦ قريه_resized_20190517_105322591
 

 

٧ قرية_resized_20190517_105320544
 

 

IMG_20190416_112532_resized_20190517_105321685
 

 

IMG_20190416_121621_resized_20190517_105319573
 

 

IMG_20190416_142714_resized_20190517_105324337
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"آثار أسوان": فتح كافة المزارات اليوم مجانا احتفالا بيوم التراث العالمى

رفع الاشغالات والتعديات بشارعين بمركز بنى مزار بالمنيا

منزل عمره 500 سنة يتحول لمزار سياحى بالوادى الجديد.. بيت مصباح الواحاتى يعكس ملامح الحياة قديمًا.. أحد الأحفاد: المحافظ وضعه على الخريطة السياحية ليكون وجهة عشاق التراث.. و"مهراس الحبوب والنول" أبرز المقتنيات

"الآثار": فتح كافة المزارات بأسوان لضيوف منتدى الشباب العربى الإفريقى مجانا

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

مصر

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اسوان

غرب سهيل

اهم أنشطة في غرب سهيل

السياحة في غرب سهيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مبابي يحقق رقما غائبا فى الدوري الفرنسي منذ 53 عاما

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

مأساة ناصر: "اكتشفت خيانة زوجتى بعد شهرين وابتزتنى لقبول أفعالها المخلة"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

فيديو.. جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه لسيدة من الإسكندرية فازت بجائزة "اسم من مصر".. ويؤكد: بطل حلقة الليلة فنان متمكن فى جميع الأدوار.. وأفضل من جسد شخصيات الرموز المصرية.. كرمته الدولة عن فيلم "أيام السادات"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة