كيف تستمتع برحلة مميزة فى قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان

أسوان ندى سليم

منذ أن أصبحت قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، أحد أهم المزارات السياحية على أجندة السائحين القادمين إلى بلاد الذهب، وتبدلت ملامح القرية التى باتت من أهم مقصد أى وافد يحرص على قضاء وقت مميز بين سحر الطبيعة والهدوء، ويستعرض اليوم السابع أهم الأنشطة التى يمكنك أن تمارسها عند زيارتك غرب سهيل.

١.يمكنك التقاط الصور التذكارية مع التماسيح واللهو معهم نظرا لأن أغلب البيوت النوبية بالقرية تحرص على تربيتهم من أجل جذب السائحين إليهم.

٢. رسم الحنة من أهم الأنشطة التى تحرص عليها السيدات الزائرات للقرية.

٣.شراء التوابل والمشغولات اليدوية والتحف الفرعونية.

٤.يمكنك قضاء يوم كامل على ضفاف النيل التمتع بمذاق المطبخ النوبى المعروف بأصنافه المميزة.

٥.يمكنك استقلال الجمال فى رحلة ممتعة على صفاف النهر.

٦. أكثر ما يميز القرية هو البيوت النوبية الملونة بألوان مبهجة تثير انتباهك لالتقاط الصور بجانبها.



























