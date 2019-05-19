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الأحد، 19 مايو 2019 07:49 م
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كندا تعتزم المضى قدما في التصديق الكامل على إتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا

الأحد، 19 مايو 2019 07:19 م
كندا تعتزم المضى قدما في التصديق الكامل على إتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند
أ ش أ
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قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند "إن بلادها تعتزم المضي قُدماً في التصديق الكامل على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك، بعد الاتفاق الأمريكي الكندي على إلغاء التعريفات المتبادلة على واردات الصلب والألومنيوم".

 

وأضافت فريلاند - في تصريحات لهيئة الإذاعة الكندية، اليوم،الأحد، أن كندا كانت واضحة جدا طالما كانت التعريفات سارية، وسيكون من الصعب علينا المضي قدما في التصديق.

 

وتابعت "تعتزم حكومتنا الآن المضي قدما في التصديق على الاتفاقية الأمريكية المكسيكية"، معتبرة أن العملية تتقدم بكل بقوة.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي إلغاء التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك، كما أعلنت أوتاوا ومكسيكو سيتي أيضا إلغاء الرسوم المتبادلة.

 

وأصبحت التعريفات الحادة التي فرضتها الولايات المتحدة في العام الماضي (25% على الصلب، و10% على الألمنيوم) حجر عثرة رئيسي أمام التصديق على اتفاق تجاري جديد لأمريكا الشمالية تفاوضت عليه الدول الثلاث العام الماضي.

 


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