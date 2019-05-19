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كل ما تريد معرفته عن القابضة للأدوية وشركاتها التابعة 7X معلومات

الأحد، 19 مايو 2019 10:00 م
كل ما تريد معرفته عن القابضة للأدوية وشركاتها التابعة 7X معلومات مخازن أدوية - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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يعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934، وتتبع القابضة للأدوية حاليا، 11 شركة هى" سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات".

"

اليوم السابع

" ينشر أبرز 7 معلومات عن الشركات التابعة للقابضة.

 

1 - يتم إنتاج نحو 1200 مستحضر دوائى، ويصل عدد الأدوية التى تحقق خسائر 300 مستحضر.

2 -  تسعى الشركة القابضة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والصحة إلى تحريك أسعار بعض المستحضرات.

3 -  تصدر الشركات سنويا بنحو 300 مليون جنيه ويتم التصدير إلى السودان وليبيا والعراق والسعودية والصومال واليمن.

4 - القيمة السوقية للأصول غير المستغلة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، ومعظم الشركات تمتلك أصولا غير مستغلة .  

5 -  تسعى الشركة لفتح مصانع ادوية فى افريقيا اولها فى تشاد.

6  - أبرز الصعوبات التى تواجه الشركات تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التي يقل سعر بيعها عن التكلفة.

7 -  ديون الشركات التابعة تصل لنحو 3 مليارات جنيه ابرزها يخص المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية.

 

 


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