قريبا.. الانتهاء من إنشاء 18 وحدة صحية بـ5 محافظات تطبق التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

أكدت مصادر مسؤلة بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء قريبا من إنشاء 18 وحدة صحية بالمحافظات الخمسة، المقرر فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فيها كمرحلة أولى.

والمحافظات تشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء وتمثل الوحدات الصحية خط الدفاع الأول لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

المراكز والوحدات الصحية تقدم الخدمات الخاصة بتطعيمات الأطفال ومتابعة النمو والتطور، والخدمات المقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

وتشمل الخدمات التى تقدم فى وحدات الرعاية الصحية الأولية ستشمل أيضا التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، بالاضافة الى إجراء الجراحات البسيطة.