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فيديو وصور .. محافظ أسيوط يتابع انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوى باستخدام "التابلت"

الأحد، 19 مايو 2019 11:02 ص
فيديو وصور .. محافظ أسيوط يتابع انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوى باستخدام "التابلت" محافظ اسيوط يتابع امتحانات الطلاب على التابلت من غرفة العمليات
أسيوط - محمود عجمى
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تابع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بدء امتحانات الصف الأول الثانوى فى أول يوم لها للاطمئنان على سير الامتحانات، التى تتم باستخدام التابلت وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات متمنيا للطلاب دوام التوفيق فى أداء الامتحانات .

جاء ذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، التى تم تشكيلها لمتابعة سير عملية الامتحانات الالكترونية بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء من مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات، وشركة كهرباء مصر الوسطى لتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية الامتحانات.

وقال المحافظ إنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع استعدادات لكل الاحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الامتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع التوجيه لشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائى دون انقطاع وتذليل أى عقبات طوال فترة الامتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.

وأشار نورالدين إنه إلى جاهزية مديرية التربية والتعليم، بخطط بديلة للامتحانات الورقية وبشكل فورى فى حالة حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الإلكترونية أو على المستوى الشخصى لكل طالب فى حالة حدوث أى أعطال، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل عل حلها فورا مؤكدًا على تلقى الغرفة تقريرًا دوريًا من المدارس ومن الغرف الفرعية بالإدارات على مستوى المحافظة عن أعمال الامتحانات لحل أى مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

كما تابع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، المدارس التى يؤدى بها اختبار الصف الأول الثانوي.

وأكد سويلم، إنه يؤدى الإختبار (10772) طالب وطالبة بعدد (61) مدرسة على مستوى المحافظة، ويجب إتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوى، وفق الضوابط التى وضعتها وزارة التربية والتعليم و بسهولة ويسر، مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان متابعة لمتابعة الامتحانات وإرسال تقرير يومى عن سير الامتحان، مؤكدا على جاهزيه الامتحانات الورقية فى حالة حدوث أى أعطال فى السيستم.

 

متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوي (1)
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوى

 

متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوي (2)
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوى
 
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوي (4)
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوى
 
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوي (5)
متابعة انتظام امتحانات الصف الاول الثانوى
 

 


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