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فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان

الأحد، 19 مايو 2019 06:38 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.


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