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فى صورة أذون خزانة.. الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك اليوم

الأحد، 19 مايو 2019 10:39 ص
فى صورة أذون خزانة.. الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك اليوم البنك المركزى _ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.


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وزارة المالية

اخبار الاقتصاد المصرى

اذون خزانة

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