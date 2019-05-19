فى الذكرى الأول لزواجهما.. 10حقائق مدهشة قد لا تعرفها عن ميجان وهارى

يحتفل الأمير هارى، حفيد ملكة بريطانيا، اليوم الأحد بالذكرى الأولى لزواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل. وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه باعتبارهما من بين أشهر الأزواج فى العالم، ربما يعتقد البعض أنهم يعرفون كل شىء عنهما. لكن هذه 10 حقائق مدهشة ربما لا تعرفها عن ميجان ماركل والأمير هارى.

1- هارى لم يكن طالبا ممتازا.. فرغم أنه كان طالبا بواحدة من أرقى المدارس تعليم الصبية، وهى إيتون كوليدج، والتى درس بها ديفيد كاميرون وجورج أوريل، إلا أن هارى حصل على اثنين فقط مستوى A متقدمين، على الرغم من أن الطلاب الإنجليز يدرسون عادة ما بين ثلاثة إلى أربع مستويات بين سن 16 و18 عاما.

2- عندما كانت ميجان فى عمر الحادية عشر، أرسلت خطابا إلى شركة شهيرة مصنعة لمساحيق بعد أن نشرت إعلانا اعتبرت أنه منحاز ضد النساء.

3- قام هارى خلال فترة عزوبيته بسلوك وصف بأنه سىء مثل ارتدائه زى أشبه بزى النازى فى عام 2005 وتصويره عاريا فى لاس فيجاس.

4- الاسم الذى تنادى به ميجان هو "راتشيل".. فرغم أن الاسم الذى تعرف به دوقة ساسكس هو ميجان، إلا أنها اسمها "راتشيل ميجان ماركل: كما كشفت شهادة ميلاد مولودهما أرتشى".

5- هارى أول عضو بالعائلة الملكية يحارب على الجبهة من عام 1982. فخلال مسيرته العسكرية عمل فى أفغانستان سرا لمدة 10 أسابيع، ليصبح الأول الذى يخدم فى الجبهة منذ عمه دوق يورك الذى شارك فى حرب الفوكلاند.

6- ميجان عملت كخطاطة حيث كانت تكتب دعوات الزفاف من أجل تعزيز دخلها. وكتبت دعوات لمشاهير مثل بولا باتون وروبين ثيكى.

7- أسس هارى لمسابقة ألعاب للمحاربين القدامى وأفراد الخدمة العامة المصابين فى عام 2014 مستوحاة من ألعاب المحاربين فى الولايات المتحدة.

8- عملت ميجان متدربة فى السفارة الأمريكية فى الأرجنتين خلال دراستها فى جامعة نورث وسترن.

9- الأمير هارى يعمل على برنامج تلفزيونى مع أوبر وينفرى ليذاع على تلفزيون أبل.

10- هناك تقارير تشير إلى أنها تنحدر من عائلة الكاتب والشاعر الإنجليزى ويليام شكسبير.