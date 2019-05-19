فضيحة فى النمسا.. الفيديو الذى تسبب فى إقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة

كتب عامر مصطفى

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو قيل أنه تسبب فى الإطاحة بالحكومة النمساوية، مما اضطر رئيس البلاد إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وقال التقرير، إن الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين دعا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أوائل سبتمبر المقبل، موضحاً أنه يريد استعادة الثقة فى الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب فى استقالة نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه.

ودعا المستشار زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، بسبب الفيديو الذى ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسى ومالى.