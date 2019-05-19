video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فضيحة فى النمسا.. الفيديو الذى تسبب فى إقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة

الأحد، 19 مايو 2019 05:04 م
فضيحة فى النمسا.. الفيديو الذى تسبب فى إقالة الحكومة وإجراء انتخابات جديدة فضيحة الفيديو السري لزعيم حزب الحرية النمساوي
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو قيل أنه تسبب فى الإطاحة بالحكومة النمساوية، مما اضطر رئيس البلاد إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

 

وقال التقرير، إن الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين دعا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة فى أوائل سبتمبر المقبل، موضحاً أنه يريد استعادة الثقة فى الحكومة بعد فضيحة فيديو تسبب فى استقالة نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه.

ودعا المستشار زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، بسبب الفيديو الذى ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسى ومالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس النمسا: مهمة الحكومة المرتقبة إعادة بناء الثقة

مستشار النمسا يعلن إجراء انتخابات مبكرة فى البلاد

مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة

صور.. مظاهرات فى النمسا أمام مقر الحكومة للمطالبة بانتخابات مبكرة

حزب الحرية النمساوي

زعيم حزب الحرية النمساوي

حكومة النمسا

النمسا

انتخابات النمسا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة