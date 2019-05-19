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فرانس 24: انخفاض حشد السترات الصفراء فى الأسبوع الـ27 للتظاهرات

الأحد، 19 مايو 2019 11:28 م
فرانس 24: انخفاض حشد السترات الصفراء فى الأسبوع الـ27 للتظاهرات مظاهرات السترات الصفراء فى فرنسا
كتب : أحمد علوى
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تراجعت التعبئة فى احتجاجات حركة "السترات الصفراء" فى فرنسا إلى أدنى مستوياتها فى السبت الـ27 من المظاهرات، قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الأوروبية،  وأحصت السلطات  الفرنسية عدد المشاركين بـ 2800 متظاهر فى كامل أنحاء البلاد، بينهم 1100 فى العاصمة باريس.

 

وعلى الرغم من تراجع عدد المشاركين فى المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن النواة الصلبة من محتجى حركة "السترات الصفراء" أصروا على النزول إلى الشارع للسبت الـ27 على التوالى فى مدن فرنسية عدة، قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية.

 

ولم يتجاوز عدد المتظاهرين فى كامل فرنسا 2800، بينهم 1100 فى باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التى أعلنت مشاركة 2700 متظاهر السبت الماضى فى الساعة نفسها.

 

وتراجعت التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج الاجتماعية غير المسبوقة هذه، فى 17 نوفمبر 2018، وإضافة إلى باريس، سجلت مسيرات فى ريمس (شمال شرق) ونانسى (شرق)، حيث أزال محتجون من "السترات الصفراء" علما أوروبيا فى مدينة غران نانسى ورفعوا مكانه سترة صفراء.

 

 


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