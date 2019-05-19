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فتح باب التقديم للحصول على منافذ بيع مخفضة كمشروعات للشباب بالخارجة

الأحد، 19 مايو 2019 11:46 ص
فتح باب التقديم للحصول على منافذ بيع مخفضة كمشروعات للشباب بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يجرى حاليا تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على فرصة عمل من خلال الأكشاك التى تنفذها الوحدة المحلية كمشروعات للشباب.

وأوضح الطماوى فى بيان له، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، سيتم طرح ٢٥ كشك بمدينة الخارجة للإيجار بسعر رمزى، وذلك لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار الطماوى إلى أن التقديم للحصول على فرصة العمل يتم من خلال الوحدة المحلية والتى تقوم بدورها بفحص الطلبات المقدمة لإختيار المنطبق عليهم الشروط تمهيدا لإجراء القرعة العلنية بين المستوفين للشروط، كام يتم تصنيع هذه الأكشاك بورش المدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة لدعم الجانب التدريبى العملى للطلاب وربطهم بسوق العمل وفقا لبروتوكول التعاون بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم.

 


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