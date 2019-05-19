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علاقة غير شرعية بين "أب وابنته" وراء قتل طفل رضيع بالبساتين

الأحد، 19 مايو 2019 12:40 ص
علاقة غير شرعية بين "أب وابنته" وراء قتل طفل رضيع بالبساتين رضيع - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل رضيع ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة البساتين، وتبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية "زنا محارم"بين اب وابنته، و تم القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة. 
 
وأظهرت التحريات وجود علاقة غير شرعية بمسن وأبنته، وحملت سفاحا منه، وبعد ولادتها الطفل، تركته لوالدها وفرت هاربة، وعقب ذلك قرر الأب التخلص من طفله، وقتله وألقى جثته بأحد الشوارع بمنطقة البساتين.  
 
 كان قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغا من الأهالي  بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.
 
 

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