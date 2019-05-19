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الأحد، 19 مايو 2019 01:45 م
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عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع ما استمرت إسرائيل فى فرض الاحتلال

الأحد، 19 مايو 2019 01:44 م
عريقات: المنطقة ستبقى رهينة للصراع ما استمرت إسرائيل فى فرض الاحتلال الدكتور صائب عريقات
أ ش أ
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أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن منطقة الشرق الأوسط ستبقى رهينة للصراع والتطرف وإراقة الدماء ما استمر الاحتلال الإسرائيلى وما استمرت سلطة الاحتلال (اسرائيل) فى سياساتها وممارساتها بفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وخاصة الاستيطان الاستعمارى، واستمرار الاملاءات لتهويد القدس، وارتكاب جرائم الحرب والحصار والإغلاق، والإعتقاد بأن هذه السياسات ستقود الى إخضاع الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور عريقات مع وفد من كلية الدفاع الملكية البريطانية ضم (25) شخصية قيادية من بريطانيا،والصين، البرازيل، واليابان والهند، وأوغندا، ولوكسمبرج وجورجيا وألبانيا وتشيلي وأثيوبيا.
وشدد عريقات أن البحث عن حلول خارج مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، أي دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل من حدود 1967. وحل قضايا الوضع النهائي كافة وبما يشمل قضية اللاجئين، استنادا للقرار الأممي (194) ومبادرة السلام العربية، والإفراج عن الأسرى، هو مجرد مطاردة للسراب والأوهام.


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