video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبد الجابر: مائدة ديوان عام محافظة بنى سويف ضمن جهود دعم احتياجات المواطنين

الأحد، 19 مايو 2019 04:53 م
عبد الجابر: مائدة ديوان عام محافظة بنى سويف ضمن جهود دعم احتياجات المواطنين مائدة الافطار
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن مائدة ديوان عام المحافظة لافطار الصائمين التى تقام  بالتعاون مع لجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، تعد ضمن حزمة الجهود الهادفة إلى دعم احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا فى شهر رمضان الكريم.
 
وأضاف المحافظ فى بيان له أنه اطمأن على استمرار توافر كافة سبل الراحة للمواطنين، وجودة واكتمال مكونات الوجبة المقدمة للصائمين، مشيرا إلى أن المائده تقوم بتوفير الإفطار للصائمين من المغتربين والمسافرين خاصة وأنه تم اختيار موقع المائدة بالقرب من محطة السكة الحديد وفى منطقة حيوية.
 
وأشار اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، إلى أن المائدة تشهد اقبالا كثيفا من جانب المواطنين خاصة المغتربين ( طلبة وغيرهم ) ، والمسافرين الذين تكون مواعيد رحلاتهم بالقطار متزامنة مع  موعد الإفطار، كما تقصدها أيضا بعض الأسر بأكملها ، لتناول وجبة الإفطار سويا.
 
وأضاف السكرتير العام إلى أنه تم تنفيذ تكليفات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بتوفير كافة سبل الراحة لكل المترددين على المائدة، حيث تم اختيار قاعة دار المناسبات بمسجد عمر بن عبد العزيز التى يتوافر بها المكيفات والمراوح الكافية، وتحتوى على عدد كافى من الكراسى وطاولات الطعام ذات مستوى جيد.
 
ومن ناحيته أوضح المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز والمشرف العام على المائدة، أنه يتم توفير 600 وجبة متكاملة " يوميا " بالمائدة ، بالإضافة إلى 100 وجبة أخرى يتم توزيعها خارج المائدة على المسافرين والمارين بالقرب من موقع المائدة، والذين تصادف وجودهم موعد الإفطار.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة المسجد، أن المائدة يحضرها المسافرون والمغتربون بكثافة، خاصة وأنها " المائدة " لا تقتصر على تناول الطعام فقط، وإنما يتم قبل وقت الإفطار تنظيم محاضرات دعوية وتوعوية وتثقيفية، وإجراء مسابقات لبث روح المنافسة فى الطاعة والعلم والسيرة النبوية والتعاون فى الخير وخدمة المجتمع.
 
IMG-20190519-WA0054
 
IMG-20190519-WA0055
 
IMG-20190519-WA0056
 
IMG-20190519-WA0057
 
IMG-20190519-WA0058
 
IMG-20190519-WA0059
 
IMG-20190519-WA0060
 
IMG-20190519-WA0064
 
IMG-20190519-WA0069
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سجينات القناطر يستقبلن أطفالهن للإفطار معهم احتفالا بشهر رمضان

صور.. المحشى والعرقسوس على مائدة إفطار بيت العائلة المصرية ببرلين

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الرابع عشر بشهر رمضان المعظم

بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف

مائدة رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

تشغيل نظام "تذكرتى" للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

موجة حارة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تتجاوز 40 درجة نهاية الأسبوع

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

صاحب أطول شنب بالصعيد: شنبى شرفى وكرامتى ورجولتى وبصرف عليه زى عيالى وبسشوره وبحطله كريم.. اتمنيت أكبر ويكبر معايا ووصل 115سم بـ2010 ودلوقتى 50 سم.. نبيل لـ"اليوم السابع": مراتى فخوره بيا وبكلفه 300 جنيه شهريا

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

قبل نهاية Game Of Thrones.. "أغنية الجليد والنار" أشهر رواية جمعت عشاق الأدب والدراما حولها منذ 9 سنوات.. بدأ جورج مارتن كتابتها عام 1991.. ومطالب بإعادة تصوير الموسم الـ8 من المسلسل اعتمادا عليها.. صور

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

5 اختصاصات للإدارة المركزية لمتابعة أعمال إدارات تنفيذ الأحكام بالمحاكم

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان: اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة