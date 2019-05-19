عبد الجابر: مائدة ديوان عام محافظة بنى سويف ضمن جهود دعم احتياجات المواطنين

بنى سويف :هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أن مائدة ديوان عام المحافظة لافطار الصائمين التى تقام بالتعاون مع لجنة زكاة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف، تعد ضمن حزمة الجهود الهادفة إلى دعم احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا فى شهر رمضان الكريم.

وأضاف المحافظ فى بيان له أنه اطمأن على استمرار توافر كافة سبل الراحة للمواطنين، وجودة واكتمال مكونات الوجبة المقدمة للصائمين، مشيرا إلى أن المائده تقوم بتوفير الإفطار للصائمين من المغتربين والمسافرين خاصة وأنه تم اختيار موقع المائدة بالقرب من محطة السكة الحديد وفى منطقة حيوية.

وأشار اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، إلى أن المائدة تشهد اقبالا كثيفا من جانب المواطنين خاصة المغتربين ( طلبة وغيرهم ) ، والمسافرين الذين تكون مواعيد رحلاتهم بالقطار متزامنة مع موعد الإفطار، كما تقصدها أيضا بعض الأسر بأكملها ، لتناول وجبة الإفطار سويا.

وأضاف السكرتير العام إلى أنه تم تنفيذ تكليفات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر بتوفير كافة سبل الراحة لكل المترددين على المائدة، حيث تم اختيار قاعة دار المناسبات بمسجد عمر بن عبد العزيز التى يتوافر بها المكيفات والمراوح الكافية، وتحتوى على عدد كافى من الكراسى وطاولات الطعام ذات مستوى جيد.

ومن ناحيته أوضح المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مسجد عمر بن عبد العزيز والمشرف العام على المائدة، أنه يتم توفير 600 وجبة متكاملة " يوميا " بالمائدة ، بالإضافة إلى 100 وجبة أخرى يتم توزيعها خارج المائدة على المسافرين والمارين بالقرب من موقع المائدة، والذين تصادف وجودهم موعد الإفطار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المسجد، أن المائدة يحضرها المسافرون والمغتربون بكثافة، خاصة وأنها " المائدة " لا تقتصر على تناول الطعام فقط، وإنما يتم قبل وقت الإفطار تنظيم محاضرات دعوية وتوعوية وتثقيفية، وإجراء مسابقات لبث روح المنافسة فى الطاعة والعلم والسيرة النبوية والتعاون فى الخير وخدمة المجتمع.