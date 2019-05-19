عاطل يذبح زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بمنطقة المقطم

أقدم عاطل على ذبح زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه"أحمد. س" ، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة.

وتركت زوجته على أثرها شقته وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجنى عليه اليهم للتصالح معها، نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة، وقام على أثرها الأخير بطعنه بعد طعنات ولقى مصرعه متأثرا بإصابته وجارى إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.