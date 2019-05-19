video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 19 مايو 2019 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يذبح زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بمنطقة المقطم

الأحد، 19 مايو 2019 10:28 م
عاطل يذبح زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بمنطقة المقطم جثه،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
 
أقدم عاطل على ذبح زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى، وتبين من خلال التحريات أن المجنى عليه"أحمد. س" ، 32 سنة، عامل رخام، ومقيم بمنطقة البساتين، وكانت بينه وبين زوجته خلافات منذ فترة. 
 
وتركت زوجته على أثرها شقته وتوجهت إلى منزل شقيقها، وعندما ذهب المجنى عليه اليهم للتصالح معها، نشبت بينه وبين شقيق زوجته مشاجرة، وقام على أثرها الأخير بطعنه بعد طعنات ولقى مصرعه متأثرا بإصابته وجارى إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"خيانة دم"..شاب يستعين بعصابة لسرقة والده والشروع فى قتله بالشروق

تجديد حبس تاجر ضبط بحوزته 630 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

جريمة قتل بالمقطم

مصرع عامل بمشاجرة

امن القاهرة

مباحث المقطم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على مصير طالب لم يستكمل الامتحان إلكترونيا بسبب عطل

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة