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طلاب أولى ثانوى يجيبون عن 35 سؤالا فى امتحان العربى "open book"

الأحد، 19 مايو 2019 10:55 ص
طلاب أولى ثانوى يجيبون عن 35 سؤالا فى امتحان العربى "open book" امتحان نهاية العام للصف الأول الثانوى
كتب - محمود طه حسين
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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام، باختبار مادة اللغة العربية ورقيا بنظام "البوكليت" للإجابة فى كراسة الأسئلة، التى ضمت 35 سؤالا، وجرى الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book.

تضمن امتحان اللغة العربية 35 سؤالا بإجمالى 50 درجة موزعة على كل الجزئيات فى الامتحان، فيما استعان الطلاب بالكتاب المفتوح للوصول إلى فهم بعض الجزئيات والإجابة عنها.

يُذكر أن قرابة 650 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى يؤدون اختبارات شهر مايو، التى بدأت اليوم باللغة العربية، وتعقد الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.


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امتحان مايو لاولى ثانوى

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