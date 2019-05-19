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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحانات نهاية العام اليوم إلكترونيا وورقيا

الأحد، 19 مايو 2019 06:30 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحانات نهاية العام اليوم إلكترونيا وورقيا امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تبدأ اليوم الأحد 19 مايو الجارى امتحانات الصف الأول الثانوى العام، لنهاية العام بشقيها الإلكترونى والورقى، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية.
 
وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والذين يؤدون الامتحان إلكترونى وورقى، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل. 
 
وأكدت مصادر حكومية، أن الامتحانات تعقد فى الأساس بشكل إلكترونى بجانب الورقى للمدارس التى لم تكتمل فيها البنية التكنولوجية حتى الآن، موضحة أن كل خطوة فى الامتحانات يتم متابعتها بدقة ويجب على الطلاب أن يستعدوا بشحن أجهزة التابلت وأن يطمئنوا بأن الأسئلة سهلة وتقيس الفهم وتم مراعاة أن امتحانات مايو استكمال لتدريب الطلاب على التجربة ولكنها يحتاج الطالب فيها إلى 50% فى المادة للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى العام. 
 
وأوضحت المصادر، أن الأسئلة الورقية جاهزة ووصلت المديريات والإدارات وسوف استعدادا للامتحان اليوم الأحد وأيضا الأسئلة الإلكترونية ستكون متاحة خلال تواجد الطلاب داخل اللجان ولن يحتاج الطالب إلى إنترنت.
 
 
 
 

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الثانوية التراكمية

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