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طلاب أولى ثانوى: امتحان العربى فوق المتوسط والأسئلة تعتمد على الفهم

الأحد، 19 مايو 2019 12:36 م
طلاب أولى ثانوى: امتحان العربى فوق المتوسط والأسئلة تعتمد على الفهم امتحان أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوى، أن امتحان اللغة العربية، كان فوق المتوسط، مشيرين إلى أن الأسئلة قد تمثل مشكلة بالنسبة لطالب يعتمد على الحفظ فى نسبة التحصيل المذاكرة.

وحول هذا الأمر، قال "مروان الحصرى"، طالب بالصف الأول الثانوى العام بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم تعتمد على الفهم، وتخدم الفكر وفهم الموضوعات وليس الحفظ.

 

وأضاف الطالب، أن مستوى الأسئلة شديد وهو فوق المتوسط، موضحا أن الأسئلة التى تخدم الفهم أفضل وتتناسب مع مستواه ولكن يجب أن تكون فى إطار ومستوى معين وليست صعبة.

 

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.


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