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الأحد، 19 مايو 2019 06:10 ص
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طقس مستقر نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط سقوط أمطار

الأحد، 19 مايو 2019 06:02 ص
طقس مستقر نسبيا على معظم أنحاء السعودية وسط سقوط أمطار طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ،حيث يستمرهطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الرياض ، القصيم ,حائل والمنطقة الشرقية واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

 


وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي و جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..

 


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