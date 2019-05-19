طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 20%

كتب مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة من 15 إلى 20%، بجانب طرح كافة السلع الغذائية للمواطنين أول بأول، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاقد على شراء منتجات السلع الغذائية من خلال لجنة المشتريات المركزية وتوفيرها للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة .



وجدير بالذكر، أن فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة تواصل طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث يستمر ما يقرب من 50% من فروع المعرض فى العمل طالمًا أن هناك توافدًا كبيرًا من جانب المواطنين، فى حين تم انتهاء فاعليات باقى الفروع بعد انخفاض التوافد عليها فى الوقت الذى تقوم فيه الشركات الحكومية بالتنسيق مع الغرف التجارية بتوفير السلع والمنتجات فى هذه المعارض.



