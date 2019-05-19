طالب يمزق كراسة الإجابة فى مادة الإنجليزى بلجنة دبلومات فنية بطنطا

كتب محمود طه حسين

استأنف طلاب شهادة إتمام الدراسة لدبلومات المدارس الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي)، صباح اليوم، امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019.

من جهته صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى بأن متابعة نتائج غرفة العمليات لامتحانات الدور الأول لدبلومات المدارس الفنية (صناعى، وزراعى، وتجارى، وفندقى) جاءت كالتالى:-

- لم تتلق الغرفة أية شكاوى من صعوبة الأسئلة أو وجود أخطاء بها سواء كانت مطبعية أو فنية.

- لجنة رقم (1823) أولاد يحى الحاجر الإعدادية بدار السلام (صناعى - إعداد مهنى) بمحافظة القاهرة: عانت اللجنة من قلة عدد الملاحظين وبالتواصل مع مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة تم حل الموقف بالندب المحلى من الإدارات المجاورة.

- لجنة رقم (3124) الشهيد محمد سيد أحمد بالهرم (فندقى) بمحافظة الجيزة: أبلغ (م. ن. ع.) رئيس اللجنة أنه يتعرض للمحاصرة من قبل بعض الطلاب كما تشاجر معه أحد عمال المدرسة، وقام الأمن بالغرفة المركزية بالتواصل مع شرطة الهرم لمتابعة الموقف وقام رئيس اللجنة بتحرير محضر لأحد عمال اللجنة وأحد الطلاب.

- طالب سيد سويلم مدير مديرية دمياط باستبعاد (ا. ز. ر.) رئيس لجنة رقم (652) دمياط الثانوية الصناعية بنين بسبب عدم انضباط اللجنة وتم التواصل مع اللجنة المركزية للتعليم الفنى لتوفير رئيس لجنة بدلاً منه، وتقرر إحالته إلى التحقيق وتوفير بديل فوراً.

- لجنة (3318) طنطا الثانوية الزراعية بغرب طنطا : قام الطالب (ي. ن. ف) بتمزيق ورقتين من كراسة الإجابة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق معه.