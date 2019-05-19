ضربات التحالف العربى تقتل قياديين بارزين فى ميليشيات الحوثى بالضالع

كتبت - إيمان حنا

قُتل قياديان بارزان فى ميليشيات الحوثيين الإرهابى بمحافظة الضالع، فى غارات شنتها مقاتلات التحالف العربى على عدد من المواقع بالمحافظة وأنحائها، بحسب ما أوردته قناة "العربية الحدث".

وقالت القناة إن القياديين إبراهيم صالح العنسى، ومحمد السنحان، قُتلا فى سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف على عدد من المواقع بمحافظة الضالع، وذلك عقب إعلان قوات الحزام الأمنى السيطرة على كامل مدينة قعطبة فى الضالع، وعلى مساحة تصل إلى 25 كيلو مترًا مربعا شمالى المدينة، إذ نجحت قوات محور الضالع، ممثلة فى لواء العمالقة الخامس، وقوات الحزام الأمنى، بإشراف قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ودعم قوات التحالف، فى استعادة مديرية قعطبة بالكامل من أيدى الميليشيات الحوثية، وطرد عناصر الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة.

وتمكنت قوات اللواء الخامس عمالقة، بقيادة محمد خالد التركى، من تحرير موقع قردح فى جبهة مريس، وفتح الخط من قعطبة إلى مريس، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بعشرات القتلى والجرحى والعتاد. كما نجحت قوات الحزام الأمنى بقيادة العقيد أحمد صالح القبة، فى السيطرة على جبل صامح الاستراتيجى المطل على حمر السادة من الشمال ومعسكر العللة وموقع العبارى وحبيل.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، بالانتصارات البطولية الحاسمة التى حققها الجيش الوطنى والمقاومة، بإسناد كامل من تحالف دعم الشرعية فى اليمن، على جبهات الضالع، التى تكلّلت بدحر ميليشيات الحوثيين الانقلابية من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها، واستمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع أراضى الوطن من مشروعها الطائفى المدعوم إيرانيًّا.