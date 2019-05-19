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"ضد مجهول".. مقتل الفنانة كامليا وعلاقة الموساد بتدبير الحادث

الأحد، 19 مايو 2019 10:16 م
"ضد مجهول".. مقتل الفنانة كامليا وعلاقة الموساد بتدبير الحادث الفنانة كاميليا- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين.

 ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجاني.

 

مقتل الفنانة "كامليا"

الفنانة كامليا وروشدى أباظة
الفنانة كامليا وروشدى أباظة

 

"ليليان"، هو الاسم الحقيقي للفنانة "كاميليا"، ودلدت في 13 ديسمبر 1919، لأم مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالى تدعى "أولجا لويس أبنور"، والتى حملت بها سفاحا، وتكاثرت الأقاويل حول والد " كامليا"، من بينها أن والدها هو مهندس فرنسى كان يعمل خبيرا بقناة السويس، بينما أكدت رواية أخرى أن والدها الحقيقى كان تاجر أقطان إيطالى هرب عائدا إلى بلده بعد خسائر مادية كبيرة، و رواية ثالثة تقول إن والدها مسيحي مات بعد ولادتها بأيام، ليتبناها زوج أمها الصائغ اليونانى الثري اليهودى الديانة "فيكتور ليفى كوهين"، ومن ثم تحمل اسمه لتصبح مسيحية فعليا، ويهودية على الورق.

توديع الفنانة كامليا
توديع الفنانة كامليا

 

بدأت مسيرتها السينمائية بعد أن جعلتها والدتها ترقص فى الملاهى الليليلة كوسيلة لكسب قوت يومهم، بعد أن تخلى زوج والدتها عنهما، حتى رآها المخرج والمنتج أحمد سالم فى صيف 1946 بفندق "وندسور"، وأعجب بها فعرض عليها العمل فى السينما.

أشتهرت " كامليا" وتهافت عليها المنتجين والمخرجين، وتلقت الكثير والكثير من عروض الزواج من أشهر الفنانين أنذاك مثل أنور وجدى والمخرج أحمد سالم.

بدأت قصة كاميليا مع الملك فاروق، عندما استقطبها مدير ترفيه الملك لتحظى بعشاء معه، وعندها بدأت علاقتهما العاطفية، وأحبها الملك حتى جعلته "يلهث خلفها"، وعرض عليها السفر إلى فرنسا أو سويسرا ليتزوجا، وقيل أنه اشترى لها قصرا فى أحد الجزر اليونانية، وعند معرفة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بهذه العلاقة، قرروا استقطابها وتجنيدها، وفقا لما ذكره الكثير من المؤرخين.

جثة الفنانة كامليا
جثة الفنانة كامليا

 

حادثة الطائرة
حادثة الطائرة

 

وفى 31 أغسطس 1950 استيقظت مصر على خبر سقوط أول طائرة مدنية مصرية، الطائرة "ستار أوف ماريلاند" فى الرابعة فجرا، وتبين أن الطائرة كانت تحمل 48 راكباً من بينهما الفنان " كامليا" التى عثر على جثتها فى رمال الصحراء بالقرب من محافظة البحيرة حيث سقطت الطائرة.

قيل الكثير عن واقعة مقتل الفنانة "كامليا" وارتباطها بالملك فاروق، وعلاقة الموساد والملك فاروق بتدبير الحادث، نظرا لارتباط الفنانة بالموساد ونقل أخبار حربية لقربها من الملك فاروق للموساد الإسرائيلى فى حرب عام 1948، لتقيد قضية جديدة "ضد مجهول".


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الفنانة كاميليا

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