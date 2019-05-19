ضبط 98075 هاربا من أحكام وتحصيل 2.7 مليون جنيه غرامات فى حملات بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، خلال شهر أبريل الماضى، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 98075 هاربا من أحكام، منهم 160محكوم عليهم فى جنايات، و 30158 حكما جزئيا، و3616 حكم مستأنف، و12831 حكم فى غرامات، و1310 أحكام فى مخالفات، كما تم تحصيل 2 مليون و725 ألفا و550 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.