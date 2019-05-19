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ضبط 8 مشتبه بهم وتنفيذ 8 أحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأحد، 19 مايو 2019 12:49 م
ضبط 8 مشتبه بهم وتنفيذ 8 أحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم حمله أمنية ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 مشتبه بهم، وتنفيذ 8 أحكام قضائية، والقبض على 5 متسولين، و3 بائعين متجولين.

 

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية التى تعوق حركة السير.

 

وشن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، مما أسفر عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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