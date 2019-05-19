ضبط 8 مشتبه بهم وتنفيذ 8 أحكام بالمنطقة الأثرية بالهرم

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتمكن رجال المباحث من ضبط 8 مشتبه بهم، وتنفيذ 8 أحكام قضائية، والقبض على 5 متسولين، و3 بائعين متجولين.
كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية التى تعوق حركة السير.
وشن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، مما أسفر عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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