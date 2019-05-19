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الأحد، 19 مايو 2019 10:54 ص
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ضبط 547 مخالفة مرورية ودراجات نارية بدون ترخيص

الأحد، 19 مايو 2019 10:05 ص
ضبط 547 مخالفة مرورية ودراجات نارية بدون ترخيص حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

أسفرت الحملة عن تحرير نحو 547 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 مركبات توك توك بدون ترخيص، كما تضمنت الجهود تحرير 128مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 57 مخالفة وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 63 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 


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