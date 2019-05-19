ضبط 5 قطع حشيش بحوزة مسجل خطر فى حملة أمنية بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد، من ضبط مسجل خطر، يتاجر فى مخدر الحشيش، فى مركز الفرافرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط مواد مخدرة فى مركز الفرافرة.، وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الفرافرة، عن حيازة مسجل خطر، لمواد مخدرة، فى إحدى قرى المركز، بقصد الاتجار فيها وبيعها.

وتم تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط " م" 33 سنة، مسجل خطر متهم فى 7 قضايا متنوعة، وبحوزته 5 قطع حشيش كبيرة الحجم، بقرية أبو هريرة التابعة للمركز، ومبلغ مالى قدره 300 جنيه.

كما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة، "م" 19 سنة عاطل ومقيم بقرية أبو هريرة التابعة للمركز، وبحوزته سيجارة محشوة بمخدر الحشيش.

كشفت محضر الواقعة، حيازة المسجل خطر للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والعاطل بقصد التعاطي، وحرزت المخدرات وحرر المحضر رقم 479 مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.