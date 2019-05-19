ضبط 137 هاربا من أحكام قضائية فى حملات أمنية موسعة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأحد، ضبط 137 هاربا من أحكام قضائية فى حملات أمنية موسعة بمراكز المحافظة، ومن خلال الأكمنة الحدودية والأمنية، وذلك على مدار أسبوع.

كان اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 137 هاربا من أحكام جنائية وجزئية ومستأنفة. توزعت بواقع 80 حكم حبس جزئى، و41 حبس مستأنف، وهارب من حكم جنائى، و15 هاربا فى الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 107 غرامات جزئية، و3 غرامات مستأنفة وغرامتين جزئيتين.