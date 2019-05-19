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ضبط مُدرسة اقتحمت صيدلية بغرض السرقة فى طوخ بالقليوبية

الأحد، 19 مايو 2019 11:54 ص
ضبط مُدرسة اقتحمت صيدلية بغرض السرقة فى طوخ بالقليوبية حبس سيدة
القليوبية – نيفين طه
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اقتحمت "مُدرسة" فى طوخ صيدلية، وأشهرت سلاحا أبيض ومادة مخدرة فى وجه العاملة بها، فى محاولة لسرقتها بالإكراه، إلا أن الأخيرة صرخت وتجمع الأهالى وقاموا بالإمساك بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي امرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم.
 
تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا من الأهالى بقيام احدى السيدات بالدخول لاحدى الصيدليات بشارع مصرف الحصة بمدينة طوخ، وبحوزتها سلاح ابيض "سكين" وبنج موضعى، وتهديد العاملة بالصيدلية، تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن، فإنتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز، وتبين قيام المدعوة "م م م" 39 سنة، مدرسة رياض أطفال بإحدى المدارس الابتدائى بطوخ   بالدخول لاحدى الصيدليات، وبحوزتها سكين وبنج موضعي ( بخاخه)، وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية المدعوة "د ب ا" 23 سنه، عاملة وشروعها فى سرقة نقود من داخل الصيدلية،  إلا أن الأخيره قامت بالصراخ على أثر ذلك، تجمع الأهالى وقاموا بالإمساك بالمتهمة.
 
واكد شهود الواقعة، كلا من "م ع" 21 سنة جزار، و "ت ر" 23 سنة جزار، صحة الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، واستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمة المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎.

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