ضبط موظف صرافة فى الدقهلية لتحويله دولارات للتجار بطرق غير مشروعة

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لإجرائه تحويلات مالية بعملات أجنبية لعدد من التجار والمستوردين فى إحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن فرع الإدارة فى شرق الدلتا من ضبط شخص مقيم فى دائرة قسم شرطة ثان المنصورة، لاستغلاله فترة عمله فى إحدى شركات الصرافة، وإجرائه تحويلات مالية لخارج البلاد بالدولار الأمريكى، بأسماء بعض التجار والمستوردين من تلك الدولة، مقابل عمولة يتحصّل عليها، وهو ما يُعد ممارسة لعمل من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى أصدرها لأشخاص مختلفين فى الدولة المشار إليها، وفق الفحص المستندى، بلغ 75 ألف دولار أمريكى، فتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.