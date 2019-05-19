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ضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ 2075 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى سوهاج

الأحد، 19 مايو 2019 01:15 م
ضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ 2075 حكما قضائيا خلال حملة أمنية فى سوهاج حملة أمنية - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها واستهدفت الأسواق والهاربين من أحكام قضائية.
 
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 بنادق آلية و8 طلقات من ذات العيار، و6 بنادق خرطوش و2 طبنجة و11 فرد محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار و5 فرد محلى الصنع خرطوش بإجمالى 23 قطعة سلاح متنوعة.
 
واستكملت الحملة أعمالها بضبط 23 قطعة من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ 3000 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم "محمد ع ع س"، 38 سنة، عامل، ويقيم مركز طهطا؛ وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط 12 قرص تامول المخدر ومبلغ 255 جنيها حيازة المتهم "حسين س أ ع"، 27 سنة، عامل، ويقيم قسم طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
 
كما تم ضبط  200 قرص تامول مخدر وهاتف محمول حيازة المتهم "محمد ا ع م"، 42 سنة، عامل، ويقيم مركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط  قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 2 ج حيازة المتهم محمود م ش ع 29 سنة عاطل ويقيم  مركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.
 
واستكملت الحملة أعمالها بتنفيذ "2075" حكما قضائيا وتم ضبط 58  قضية تموينية منها "12" قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و"9" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن  و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"8" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر.

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مديرية امن سوهاج

حملة امنية

سلاح

مخدرات

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