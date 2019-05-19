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ضبط مخبز يخالف المواصفات وإزالة مخلفات الترع والمصارف بالأقصر

الأحد، 19 مايو 2019 03:04 م
ضبط مخبز يخالف المواصفات وإزالة مخلفات الترع والمصارف بالأقصر تطهير الترع والمصارف بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد العميد محمد عياد رئيس مجلس مدينة الطود، جولة ميدانية فى إطار مراقبة ومتابعة أصحاب المخابز البلدى للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ووصول الدعم لمستحقيه، وخلال متابعة عدد من أصحاب المخابز البلدى تمكن من ضبط مخبز بلدى بنجع علوان بقرية العديسات قبلى بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وعلى الفور قام رئيس المدينة بالإتصال بتفتيش ومتابعة المخابز والأسواق لتحرير محضر بالواقعة مع المرور اليومى على الاسواق والمخابز والمحلات التجارية بالمركز والالتزام بالمواصفات والمعايير المطابقة قانونياً.

وأثناء متابعة أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات من المصارف والترع المختلفة بالمركز بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر، أمر بتنفيذ أعمال التطهيرات ورفع القمامة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين، وذلك للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شريان الحياة ومما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه للأراضى الزراعية ويعد إساءة للمظهر الحضارى والجمالى وحفاظا على سلامة المواطن صحياً، وأصدر توجيهاته بتطهير وصيانة الترع والمصارف بصفة مستمرة وذلك لعدم تراكم المخلفات والقمامة لتدفق مياه الرى اللازمة للأراضى.

وقد أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، قرار بعودة جميع الحصص المخصومة من المخابز البلدية المختلفة، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين مع إنتصاف شهر رمضان المبارك، والإقبال الكبير من الأهالى على شراء الخبز مراعاة لظروف الأهالى.

وأضاف مديرية التموين فى بيان صحفى، أن ذلك القرار لخدمة المواطنين، حيث تم الخصم نظراً لكثرة مخالفات أصحاب المخابز البلدية فى الفترة الأخيرة بغلق وإيقاف وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات ونقص وزن، فقد تم خصم نسبة من 10% إلى 20% من حصص المخابز المخالفة والتى وصل عددهم 90 مخبز على مستوى المحافظة.

وناشدت المديرية كافة المواطنين بضرورة عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز، والتبليغ عن أى مخبز مخالف، كما حذرت المديرية أصحاب المخابز من التلاعب برغيف العيش والإلتزام بتقديم رغيف جيد، وفى حالة حدوث أى مخالفات سوف يتم إيقاف المخبز طبقا للمدة القانونية.

 


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