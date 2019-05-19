ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية فى طما بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما من كشف غموض واقعة سرقة رأس ماشية من داخل منزل مزارع بناحية قرية كوم أشقاو دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا فى سرقة الماشية متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بتقدم عادل ع م ا 38 سنة مزارع ومقيم كوم اشقاو - دائرة مركز طما باكتشافه سرقة رأس ماشية.

تم تشكيل فريق بحث أسفر عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الماشية متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ضم كل من عيسى م ع ا 47 سنة سائق ويقيم صدفا أمن أسيوط والسابق اتهامه فى عدد قضايا سرقة، وأبو الحسن م. ز. م 37 سنة عامل ويقيم بندر طما والمسجل شقى خطر"سرقات مواشى والسابق اتهامه فى 14 قضية ما بين سرقة وسلاح وسرقة مواشى وسرقة بالإكراه وسلاح أبيض أولهم القضية "شروع فى سرقة" وآخرهم القضية "سرقة بالإكراه" ومحمود. ع.ج. ف 32 سنة عامل ومقيم مركز طما والمسجل شقي خطر سرقات مواشى والسابق اتهامه فى 13 قضية ما بين سرقة ومخدرات وسرقة مواشى وسرقة دراجة بخارية وسلاح أبيض أولهم القضية "ضرب" وآخرهم القضية "سرقة توك توك" وسعيد. م. ع.ف 32 سنة عامل ومقيم– مركز طما والسابق اتهامه فى "7 " قضايا ما بين "سرقة وسلاح وسرقة مواشى ومخدرات سرقة متجر أولهم القضية سرقة " وآخرهم قضية مخدرات وعيسى م ع م 25 سنة سائق ومقيم مركز صدفا أمن أسيوط والسابق اتهامه فى قضية سلاح نارى.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر أحدها عن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة نقل أسيوط بيضاء اللون قيادة المتهم الأول وبحوزتهم رأس ماشية " موضع البلاغ و2 رأس غنم، وسلاح أبيض " مطواه"، ومقص حديدى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأن المضبوطات من حصيلة السرقة والسلاح الأبيض بقصد تأمين عمليات السرقة والمقص الحديدى لكسر الأقفال.

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة بلاغ خليفة. م. ا. ا 65 سنة عامل زراعى ويقيم دائرة قسم طهطا عن اكتشافه سرقة 2 رأس ماشية تم ضبط واقعة المحضر عن بلاغ إسحاق ش ت ش 36 سنة عامل آخرين يقيمون دائرة المركز عن اكتشافهم كسر أقفال الأحواش الخاصة بهم "دون سرقة " وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع أحمد م ا ع 42 جزار ويقيم دائرة مركز صدفا أسيوط "عميل مسروقات" واقتسام المبلغ فيما بينهم تم ضبط الأخير وبمواجهته أيد مضمون ما تقدم - تم التحفظ على المضبوطات والسيارة المستخدمة في ارتكاب والوقائع.