صور.. 20 معلومة عن مطار "العاصمة الإدارية" المقرر افتتاحه قريبا

تستعد وزارة الطيران المدني لافتتاح مطار "العاصمة الادارية" الجديد خلال الأيام القادمة لينضم إلى مطار سفنكس الجديد الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضي، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية الاقتصادية وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.
ورصد "اليوم السابع " أبرز المعلومات عن مطار "العاصمة الادارية" الجديد قبل افتتاحه بأسابيع قليلة.
1- مطار العاصمة الإدارية الجديدة يخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة ويدعم حركة السياحة والسفر.
5 - يسع مطار العاصمة لـ300 راكب فى الساعة.
7- يضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوى بطول 50 مترا.
9- يحتوى على 8 مواقف لانتظار السيارات.
11- مطار العاصمة يتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.
12- صمم وأنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
13- اشتركت في أعمال تنفيذه شركتي حسن علام للمقاولات التي اختصت بالإنشاءات الإدارية والمقاولون العرب التي أنشأت حقل الطيران والطرق الداخلية.
14- استمر العمل به نحو 12 شهرا فقط، بدلا من 24 شهرا، سبقتها أعمال الدراسات والتجهيزات.
15- به منظومة للتعامل مع السيول طبقا لدراسات دقيقة.
18- تم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق، وللتحكم بالدخول .
19 - مطار العاصمة يوجد به أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، وأنظمة أخرى لكشف الحقائب بالأشعة.
مطار العاصمة الإدارية
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