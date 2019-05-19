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الأحد، 19 مايو 2019 10:49 م
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صور.. 15 ألف نمساوى يتظاهرون لتشجيع المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى

الأحد، 19 مايو 2019 10:41 م
صور.. 15 ألف نمساوى يتظاهرون لتشجيع المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى مظاهرات فى النمسا
أ ش أ - تصوير رويترز
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تظاهر نحو 15 ألف نمساوى، اليوم الأحد، بوسط العاصمة فيينا لتحفيز الأوروبيين على المشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى تعقد يوم الأحد المقبل.

وقالت مصادر إعلامية فى فيينا، اليوم، إن هذه المظاهرات تجوب العواصم والمدن الأوروبية وتعقد تحت شعار "أوروبا للجميع - صوتك ضد القومية".

وأشارت المصادر إلى أن الدعوة تلقى مشاركة واستجابة واسعة خاصة مع سقوط حزب الحرية اليمينى المعادى لأوروبا بعد تورط رئيسه هاينز كريستيان شتراخه فى فضيحة فساد مالى أدت إلى استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة فى سبتمبر المقبل.

مظاهرات لتحفييز الأوروبين للمشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى
مظاهرات لتحفييز الأوروبين للمشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى

 

كاترينا بارلى وزيرة العدل الألمانية والحزب الاجتماعى الديمقراطى المرشحة الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبى
كاترينا بارلى وزيرة العدل الألمانية والحزب الاجتماعى الديمقراطى المرشحة الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبى

 

مظاهرات حاشدة فى النمسا
مظاهرات حاشدة فى النمسا

 

متظاهر نمساوى يرتدى سترة بشعار الاتحاد الأوروبى
متظاهر نمساوى يرتدى سترة بشعار الاتحاد الأوروبى

 

لافتات تدعو لجعل أوروبا عظيمة من أجل الجميع
لافتات تدعو لجعل أوروبا عظيمة من أجل الجميع

 

متظاهرة نمساوية ترتدى قبعة بشعار الاتحاد الأوروبى
متظاهرة نمساوية ترتدى قبعة بشعار الاتحاد الأوروبى

 

آلاف المتظاهرين فى شوارع فيينا
آلاف المتظاهرين فى شوارع فيينا

 

مظاهرات للتشجيع على المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى
مظاهرات للتشجيع على المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى

 

متظاهر يحمل مظلة بشعار الاتحاد الأوروبى
متظاهر يحمل مظلة بشعار الاتحاد الأوروبى

 

آلاف المواطنين يتظاهرون فى النمسا من أجل أوروبا عظيمة
آلاف المواطنين يتظاهرون فى النمسا من أجل أوروبا عظيمة

 

متظاهرة نماسوية ترفع لافتة ضد العنصرية
متظاهرة نماسوية ترفع لافتة ضد العنصرية

 

أعلام ولافتات فى مظاهرات بفيينا
أعلام ولافتات فى مظاهرات بفيينا

 

متظاهر يرفع لافتة للتعبير عن حبه للاتحاد الأوروبى
متظاهر يرفع لافتة للتعبير عن حبه للاتحاد الأوروبى

 


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