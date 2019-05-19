صور.. 15 ألف نمساوى يتظاهرون لتشجيع المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى

أ ش أ - تصوير رويترز

تظاهر نحو 15 ألف نمساوى، اليوم الأحد، بوسط العاصمة فيينا لتحفيز الأوروبيين على المشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى تعقد يوم الأحد المقبل.

وقالت مصادر إعلامية فى فيينا، اليوم، إن هذه المظاهرات تجوب العواصم والمدن الأوروبية وتعقد تحت شعار "أوروبا للجميع - صوتك ضد القومية".

وأشارت المصادر إلى أن الدعوة تلقى مشاركة واستجابة واسعة خاصة مع سقوط حزب الحرية اليمينى المعادى لأوروبا بعد تورط رئيسه هاينز كريستيان شتراخه فى فضيحة فساد مالى أدت إلى استقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة فى سبتمبر المقبل.



مظاهرات لتحفييز الأوروبين للمشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى



كاترينا بارلى وزيرة العدل الألمانية والحزب الاجتماعى الديمقراطى المرشحة الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبى



مظاهرات حاشدة فى النمسا



متظاهر نمساوى يرتدى سترة بشعار الاتحاد الأوروبى



لافتات تدعو لجعل أوروبا عظيمة من أجل الجميع



متظاهرة نمساوية ترتدى قبعة بشعار الاتحاد الأوروبى



آلاف المتظاهرين فى شوارع فيينا



مظاهرات للتشجيع على المشاركة بانتخابات البرلمان الأوروبى



متظاهر يحمل مظلة بشعار الاتحاد الأوروبى



آلاف المواطنين يتظاهرون فى النمسا من أجل أوروبا عظيمة



متظاهرة نماسوية ترفع لافتة ضد العنصرية



أعلام ولافتات فى مظاهرات بفيينا