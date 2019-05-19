صور.. وكيل صحة السويس يحيل 29 طبيبًا للتحقيق العاجل

السويس - السيد فلاح

أحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، 29 طبيبًا وممرضة وإداريًا وفنيًا بمستشفى العبور التخصصي للتحقيق العاجل، لغيابهم وعدم التزامهم بنوبتجيات العمل المحددة، وقرر استدعاء مسئولى المعمل بالمستشفي وإحالتهم للتحقيق لغيابهم الجماعي الذي أدى بدوره لإغلاق المعمل، جاء هذا خلال الجولة المفاجئة التى قام بها الدكتور محمد يوسف لمستشفى العبور اليوم الأحد.

وشملت الجوله تفقد كافة أقسام المستشفى، ومتابعة الحالة الصحية للمرضى واستمع لمرافقيهم، وقد أوصى بإعادة تنظيم وهيكلة قسم الحضانات، كما تفقد شبكة الغازات التى وجد بها إسطوانتين تعملان فقط، وأمر بتوصيل جميع الإسطوانات لزيادة دعم شبكة الغازات وتم توصيلهم بالفعل أثناء الجولة، كما استدعى مسئول الصيانة لإصلاح محبس المياه العمومى نظراً لتعطله، بالإضافة لمسئول السلامة والصحة المهنية لمتابعة ومراجعة طفايات الحريق وتطبيق معايير السلامة المهنية.

كما تضمنت الجولة تفقد غرفة العمليات وعيادة الأسنان وصيدلية المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتورة سارة أحمد مدير إدارة الجودة بالمديرية، والدكتورة هدى صالح مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.























