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الأحد، 19 مايو 2019 02:59 م
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صور.. وكيل صحة البحر الأحمر: قافلة طبية للكشف على المواطنين

الأحد، 19 مايو 2019 02:50 م
صور.. وكيل صحة البحر الأحمر: قافلة طبية للكشف على المواطنين جانب من القافله
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم أجراء الكشف الطبى على 135 مواطن فى قافلة طبية بمدن جنوب البحر الأحمر

 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية علاجية بمدن جنوب البحر الأحمر، حيث تم الكشف على عدد 135 حالة بجميع التخصصات

 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 17 حالة وإحالة حالتين الى مستشفى الشلاتين لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى جنوب محافظة البحر الأحمر.

 

 
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