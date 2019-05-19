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صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى وتنفيذ الاختبار ورقيا

الأحد، 19 مايو 2019 11:46 ص
صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات أولى ثانوى وتنفيذ الاختبار ورقيا جولة نائب محافظ الوادى الجديد ووكيل التعليم على لجان الامتحانات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقدت نائب محافظ الوادى الجديد، حنان مجدى، اليوم الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوى، بعدد  من مدارس قطاع الخارجة التعليمى، يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور إبراهيم التداوى، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع التعليم بالمحافظة

بدأت الجولة بتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، ثم مدرسة السادات الثانوية العسكرية، ومدرسة قرية المنيرة الثانوية

وشهدت عدة لجان بدء الامتحان ورقيًا بسبب عدم قدرة الطلاب عن طريق أجهزة الحاسب اللوحية "التابلت"، على الدخول لأداء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية، مما أضطر قطاع التعليم لبدء الامتحان ورقيا

وأكد مدير عام مديرية التربية والتعليم الدكتور إبراهيم التداوى، أن هناك بعض الحالات نجحت فى الدخول على منصة الامتحانات عن طريق الحاسب اللوحى "التابلت" وهناك حالات بدأت بالفعل فى أداء الامتحان بشكل ورقى.

أضاف التداوى، أنه تم التنبيه على الطلاب بالإرشادات الواجب إتباعها قبل دخول الامتحان ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتغلب على المشكلات الطارئة.

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (1)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (2)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (3)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (4)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (6)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى (7)
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد لجان امتحانات الصف الاول الثانوى

 


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