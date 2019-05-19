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صور.. مسلمون وأقباط بمائدة إفطار بيت العائلة المصرية بلندن

الأحد، 19 مايو 2019 08:53 م
صور.. مسلمون وأقباط بمائدة إفطار بيت العائلة المصرية بلندن مائدة إفطار بيت العائلة المصرية بلندن
كتب محمود راغب
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وسط أجواء من الأخاء والمحبة والأجواء الرمضانية، نظم بيت العائلة المصرية بلندن برئاسة مصطفى رجب، بالمشاركة مع كنيسة سانت مارك بلندن، مائدة إفطار لأهالى حى منطقة white city التى يوجد بها بيت العائلة المصرية.

وشارك فى حفل الإفطار أهالى الحى مسلمين وأقباط وسط أجواء تعكس الأخاء والمحبة على مائدة إفطار واحدة تجمعهم .

وحضر حفل الإفطار أكثر من 100 شخص، واستهدف الحفل توحيد أهل المنطقة وتقوية العلاقات بينهم والتعريف بشهر رمضان، وسط حضور أعضاء البرلمان والبلدية وشيوخ وقساوسة الحى.

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لندن

بيت العائله المصريه بلندن

بيت العائله

حفل افطار بيت العائله

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