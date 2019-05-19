صور.. محافظ بورسعيد يشيد بمنظومة المرور الناجحة بعد تفقد مبنى الإدارة

تفقد اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد اليوم الأحد المبنى الرئيسى لمرور بورسعيد، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وقائدى المركبات المختلفة المتعاملين مع الإدارة.

والتقى محافظ بورسعيد بالمواطنين أثناء مباشرة قيادات الإدارة وموظفيها لكافة الخدمات المطلوبة والمتعلقة بالتراخيص والتجديد السنوى حيث سجل الجميع اشادتهم بالنظام المعمول به بالإدارة وسهولة إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بسياراتهم ورخص القيادة.

وتفقد "الغضبان" يرافقة العميد محمد بصلة، قائد مرور بورسعيد ساحة انتظار السيارات المتحفظ عليها، وميدان التعليم والاختبارات، وساحة الفحص الفنى للسيارات، واطلع على لوحات الأرقام الجديدة الخاصة بسيارات المحافظه "خالصة ومنطقة حرة" والتى يجرى استبدالها باللوحات البيضاء والصفراء القديمه عند تجديد رخص السيارات.

وفى نهاية الجولة وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر والتقدير للقائمين على منظومة المرور النموذجية بالمحافظة من ضباط وإفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمحافظة وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.