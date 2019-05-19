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صور.. محافظ الدقهلية يكرم الأبطال الدوليين باستاد المنصورة الرياضى

الأحد، 19 مايو 2019 09:12 م
صور.. محافظ الدقهلية يكرم الأبطال الدوليين باستاد المنصورة الرياضى جانب من اللقاء
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء اليوم، حفل تكريم الأبطال الدوليين باستاد المنصورة الرياضى وكان فى استقباله رياض جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة وجلال الغازى رئيس مجلس إدارة الاستاد وحسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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وأكد شاروبيم على أن المحافظة تسعى بكل السبل لتوفير الرعاية اللازمة للشباب من خلال تنويع الأنشطة الرياضية التى يشاركون فيها على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية. 

 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تؤكد على ضرورة استثمار طاقات الشباب وحسن توجيهها وتوظيفها بما يعود بالمنفعة على الشباب وينعكس ايجابيا على الدولة ليكونوا عناصر فاعلين فى المجتمع ، وقال شاروبيم "ما أجمل أن نجتمع ونكرّم ونهنئ أبطال الدقهلية، و أؤكد فرحتى كل يوم بكم وبكل إنجاز، وشكرا لكل الأبطال الذين رفعوا اسم الدقهلية .

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ووجه شاروبيم الشكر لأعضاء مجلس النواب ومديرية الشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة استاد المنصورة والعاملين فيه على جهودهم المتميزة ووعد أنه يقف خلف الشباب ولن يبخل بأى دعم يحتاجون إليه

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وفي ختام الحفل كرم محافظ الدقهلية 35 لاعبا ولاعبة ممن حققوا بطولات دولية شملت ألعاب الجودو ، وتنس الطاولة ، وألعاب القوى ، والقوى البدنية ، والدراجات ، بالإضافة إلى تكريم المدربين الفنيين لتلك الألعاب ممن فازوا ببطولات عربية وافريقية ودولية وحصولهم على مراكز متميزة

 

ومن جانبه، قال جلال الغازى، رئيس مجلس إدارة استاد المنصورة، إن هذا اليوم من أجل شباب المنصورة لنؤكد أننا عندما نريد نستطيع أن نحقق الكثير، ووعد بأن استاد المنصورة لن يتوقف عن تحقيق الإنجازات، وأننا نسعى لتحقيق تصنيف عالمى جديد.


 
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