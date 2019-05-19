صور محافظ البحيرة يوجه بسرعة صيانة الأعمدة الكهربائية

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة تنفيذ إحلال وتجديد للأعمدة الكهربائية ،واستبدال الكشافات والأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة ،وتنفيذ الصيانة الدورية والشاملة للأعمدة الديكورية وخاصة بنطاق مدينة دمنهور .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد خميس بالتعاون مع شركة النصر للمسبوكات فى بدء العمل بصيانة الأعمدة الكهربائية والديكورية بمدينة دمنهور.

حيث قامت الوحدة بإعادة اللحام وتثبيت المسامير والدهانات و تم الانتهاء من عدد 50 عامود حتى الآن ويجرى الانتهاء من جميع الأعمدة الكهربائية الموجودة بالمدينة .