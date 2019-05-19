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صور متحف الوادي الجديد يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بمعرض للتراث الواحاتي

الأحد، 19 مايو 2019 05:41 م
صور متحف الوادي الجديد يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بمعرض للتراث الواحاتي داخل المتحف
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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احتفل متحف الوادي الجديد العام، بمدينة الخارجة، اليوم الأحد، باليوم العالمي بالمتاحف من خلال معرض أثري يضم القطع الأثرية التي تعبر عن التراث الواحاتي.
 
و قدم مدير متحف الوادي الجديد، الدعوة لجموع جماهير المحافظة والمهتمين بالشأن الأثري بزيارة المعرض المتحفي الذي أقيم بهذه المناسبة والممتد لمدة 15 يومًا مجاني للجمهور ورواد المتحف.
 
أكد الأثري طارق القلعى، مدير عام متحف أثار الوادي الجديد، أن المتحف شارك في الاحتفالية العالمية للمتاحف، والذي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف بمشاركة 118 دولة، لافتًا الي، أن اليوم العالمى للمتاحف قد بدأ عام 1946 وبتنسيق من هذا المجلس 30 لجنة متخصصة في الأعمال المتحفية المتنوعة للحفاظ على الموروثات الثقافية والفنون بكل دوله مشاركه فى اليوم العالمى للمتاحف مشيرا إلى أن عدد المتاحف العالمية المشاركة باليوم العالمي للمتاحف وصل إلى 35 ألف متحف.
 
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