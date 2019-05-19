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صور.. طلاب أولى ثانوى بالأقصر يؤدون امتحانات نهاية العام بالتابلت

الأحد، 19 مايو 2019 10:40 ص
صور.. طلاب أولى ثانوى بالأقصر يؤدون امتحانات نهاية العام بالتابلت الطلاب أثناء أدائهم الامتحان على التابلت بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الصف الأول الثانوى بالنظام الجديد، وذلك بإجراء الامتحانات على "التابلت" فى المدارس المجهزة لذلك، وورقياً بالمدارس غير المجهزة بشبكة لخدمة مشروع التابلت، حيث قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وعبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولات على المدارس التى تشهد الامتحانات لمتابعة مدى دعم الطلاب خلال اليوم الأول.

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وكان عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قد عقد اجتماعاً مع مديرى الإدارات ومديرى المدارس الثانوية وأخصائيى التطوير التكنولوجي، حيث ناقش خلاله التعليمات الخاصة بسير امتحانات الصف الأول الثانوى، وأكد أنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار فى تلك المادة سواء إلكترونى أو ورقى، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان واتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما نبه على مديرى المدارس بأنه فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب للاختبار يجب أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيى التطوير ضمانًا لحق الطالب.

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كما طالب "عمران" بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًاً لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد، كما وجه مديرى المدارس بالتنبيه على الطلاب للحضور مبكراً فى اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة، وذلك لتسجيل الحضور إلكترونياً، وأعلن بأنه تم إعداد اختبار ورقي، أسوة بما كان يتم فى الأعوام السابقة لكلا من طلاب الدمج، والمنازل والخدمات.

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وأضاف عمران أن طلاب المدارس الخاصة سيؤدون الامتحان إلكترونياً بإحدى المدارس الحكومية بالفترة المسائية، مشدداً على ضرورة قيام كل مدرسة بتأمين لوحات الكهرباء وقواطع التيار الكهربائى تأميناً كلياً وخاصة أثناء انعقاد الامتحان، وكذلك تأمين حجرة التحكم التكنولوجيا، كما نبه إلى ضرورة توجيه الطلاب بالدخول على الإنترنت لتحديث برامج التابلت الخاصة بهم لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.

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وفى مدينة إسنا تجرى الامتحانات فى 9 لجان بالإدارة التعليمية بقيادة محسن أحمد مدير الإدارة، حيث استقبلت 1901 طالب وطالبة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوى إلكترونياً وورقيا فى حالة وجود أعطال بأجهزة التابلت، حيث إنه فى مدرسة الثانوية بنين بإسنا تعتبر المدرسة الوحيدة بالإدارة التى سيتم الامتحان ورقياَ بها، بناء على تعليمات الوزارة لعدم جاهزية الأجهزة إلكترونيا، وأكد محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية على توفير 5 سيارات تابعين لمجلس المدينة لتوزيع أوراق الامتحانات للمدارس.

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