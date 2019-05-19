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صور.. صلاة التراويح بمسجد أولاد الزبير بالغربية

الأحد، 19 مايو 2019 09:22 م
صور.. صلاة التراويح بمسجد أولاد الزبير بالغربية صلاة التراويح بمسجد أولاد الزبير بالغربية
الغربية محمد طارق
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يرصد "اليوم السابع" صلاة التراويح بمسجد أولاد الزبير بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، ويعد من أكبر وأهم المساجد بالمحافظة والمنسوب اسمه إلى الزبير ابن العوام الصحابى الجليل،.ويشهد المسجد إقبال المصلين لأداء صلاة التراويح، ويجتمع الأهالى داخل المسجد لقراءة القرآن.

 

جدير بالذكر أن مسجد أولاد الزبير أو كما يطلقون عليه أهالى محافظة الغربية "المسجد الكبير"، من أكبر المساجد على مستوى المحافظة، وأهمها من حيث التاريخ، وهذا المسجد أسسه الزبير ابن العوام الصحابى الجليل عند فتح مصر، وتم تجديده فى العصر الفاطمى، وكان علامة تاريخية فى ذلك الوقت، وخلال عام 1998 تم تجديده وتحديثه على أعلى مستوى.

 

وتم مؤخرا عمل عيادة طبية خيرية بأسعار رمزية أعلى مسجد أولاد الزبير، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالى المدينة، ويقع المسجد على ضفاف النيل بمدينة زفتى.

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