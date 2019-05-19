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الأحد، 19 مايو 2019 02:59 م
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صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوى

الأحد، 19 مايو 2019 02:44 م
صور.. رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوى خلال الجوله
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الأحد، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي للنظام الحديث، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وذلك برفقة عبد الجواد عوض الله مدير إلادارة التعليمية بالطود.
 
وشملت جولة رئيس المدينة متابعة مدرسة التحرير الثانويه بقرية العديسات بحري، ومدرسة علي العديسي الثانويه بقرية العديسات قبلي، للاطمئنان علي سير أعمال الإمتحانات بدون أي معوقات، كما استمع لاحد الطلاب عن مدى رضاهم عن مستوى الامتحان، موجها بتوفير كافة الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أي عقبات.
 
رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوي ويتأكد من راحة الطلاب والمراقبين (2)
رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوي ويتأكد من راحة الطلاب والمراقبين

رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوي ويتأكد من راحة الطلاب والمراقبين (3)
رئيس مدينة الطود يتفقد لجان إمتحانات الصف الأول الثانوي ويتأكد من راحة الطلاب والمراقبين 

 


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